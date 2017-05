Wieviel Not Vital steckt schon im Schloss ?

Carolin A. Geist

Wie immer, wenn die Anreise sich gegen Ende noch etwas verzögert, wird die Neugier noch ein Stück grösser. Und während man den steilen Weg von Tarasp zum Schloss erklimmt, kreisen die Gedanken. Hat Not Vital das ganze Schloss umdisponiert? Oder ist es im Gegenteil nur akkurat restauriert und renoviert worden?

Sofort nach Überschreiten der Torschwelle, grüsst die mächtige spiegelnde metallene Skulptur von Not Vital «Tongue» im ersten unteren Innenhof und lässt schon ahnen, dass der Künstler sorgfältig moderne Kunstobjekte in die mittelalterliche Baut integrierte.

Noch eine Baustelle

Ein paar Schritte weiter, im zweiten Innenhof, surren und fuhrwerken Bauarbeiter und Maschinen. Eine riesige Baustelle! Benedikt Stechert begrüsst die Gäste. Er führt die Neugierigen durch das Schloss. Zurzeit und noch bis zum 10. Juli finden zweimal täglich Führungen statt. Trotz Baustelle. Oder besser gesagt, «sogar» ungeachtet der Baustelle. Und es beflügelt den ein oder anderen Besucher, den Wandel des Schlosses mit eigenen Augen, als Zeitzeuge eines Momentums der Geschichte des Schlosses, miterleben zu dürfen.

Durch ein Labyrinth an Gemächern, Gängen und Baustellenchaos schlängelt sich das Erlebnis an Bildern, Skulpturen und antiken Möbeln vorbei, die – abgerückt von ihrem gewohntem Schauplatz – darauf warten, feinfühlig neu platziert zu werden. Es entsteht der Eindruck beim Kuratieren eines mächtigen Puppenhaus Zeuge zu sein.

Schon Not Vitals Fingerabdruck

Kennt man die ursprünglichen Räumlichkeiten, so fällt auf, dass Not Vital so viel nicht verändert hat, sondern viel Raum «befreit» hat. Er erklärt selbst: «Früher war alles so eng. Jetzt wurde erstmal aufgeräumt und Platz geschaffen. Jetzt kann man sich bewegen, schaut auch raus und betrachtet nicht nur das, was im Schloss ist.» Zum Beispiel wurde ein mächtiger Arvenschrank, der in der Stube stand, in einen anderen Raum ausgesiedelt. Die bisherige Aura, die einstmals emsig im Raum umherwuselende Mägde erahnen liess, ist einer neuen Helligkeit gewichen – und der vierteiligen, farbenfrohen Pop-Art-Serie von Andy Warhols «Kühe» . Jedes einzelne der vier Exponate handsigniert. Denn Vital und Warhol kannten sich. Prompt überkommt einen das Gefühl, nicht einer Kunstgalerie gleich, sondern im Leben der Künstler zu spazieren. Gekonnt integrieren sich vereinzelte Kunstobjekte in das mittelalterliche, gemütliche Bündner Schloss.

Wie in der fast bäuerlichen Stube pinkfarben-blau-gelbe Kühe mit gotischen Webspinnhaltern harmonieren, so verschmelzen Kunstwerke von Max Ernst, Cuno Amiet, Goya, Miro oder Daniel Spoerri in allen Räumlichkeiten. Er wolle nicht so viel von sich selbst ausstellen, meint Not Vital bescheiden, doch habe er noch nicht so viele andere Werke hier: Ganz besonders sticht sein «Goldenes Kalb» hervor. Das einzige Bild, das er nie verkaufte, und das er von New York nach Tarasp brachte. Und einer seiner «Zweige», wie man einen auch im Bündner Kunstmuseum in Chur findet, schmiegt sich in eine Nische des Esssaals, gleich neben einer schreinartigen Erinnerung an Joseph Beuys. «Es entsteht eine neue Welt, wenn sich alles vermischt, denn die Kunst ist eins» erklärt Not Vital, als er die Anordnung afrikanischer Erinnerungsstücke begutachtet. Und führt fort: «Man kann kein konkretes Konzept entwerfen. Man fängt irgendwo an, und es beginnt zu laufen, es ist wie das Erschaffen einer Skulptur oder eines Bildes. Man beginnt irgendwo, aber die Geschichte wird immer klarer, je weiter man kommt.» Auf die Nachfrage, was ihn mit dem Schloss verbindet, antwortet er : «Ich habe das Schloss nie wirklich gekannt, natürlich habe ich es als Kind immer wieder gesehen, es stand ja direkt vor meiner Nase. Ich war zuvor vielleicht einmal hier. Aber, ein Traum muss wahr gemacht werden. Das ist etwa das Wichtigste, das man im Leben tun kann. Wenn man eine Gelegenheit hat, muss man sie ergreifen. Und den Traum verwirklichen. Dies hier ist so ein Traum. Alles zu vereinen. Und es wächst.

Weiter offen für das Publikum

»Als Zukunftsvision erzählt er vom Museum im Schloss, genauer im Turm, das er plant. Selbstverständlich wird es auch weiter Führungen geben. Er habe sich sogar Führungen in andern Schlössern angesehen, um davon zu lernen. Und er erwarte mehr Publikum als bisher. «Es kommt darauf an, welche Ausstellungen geboten werden . Wenn ich eine der Ausstellungen machen könnte, die ich im Kopf habe, Otto Dix zum Beispiel: Dix war in den 30er-Jahren im Engadin und hat im Oberengadin sieben Bilder angefertigt. Eine Ausstellung von ihm wäre ideal.

So eine Show wäre zu klein für ein Museum, aber oben im Turm wäre es optimal. Wenn man so etwas macht, kommen dann auch schon andere Leute. Und wenn man Skulpturen in den Park stellt, zieht auch das mehr und andere Leute an.» Vom Turm sehe man in alle vier Himmelsrichtungen. Und, beendet er, er würde gerne einen Ort für junge Menschen schaffen, um sich zu treffen und zu feiern. Konkreter will er nicht werden. In vielerlei Hinsicht beendet man die Besichtigung voller Eindrücke und doch voller neuen Neugier auf die unmittelbare Zukunft des Schlosses. Einen letzten Köder wirft Not Vital zum Abschluss. Auf die Frage, welches sein prominentestes Kunstobjekt im Schloss sei, antwortet er freudestrahlend : «Am kommenden Freitag wird ein Rafael geliefert»