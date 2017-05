Zernez propuona da sbüttar la planisaziun locala

La decisiun dal suveran a man da la decisiun finala dals 30 gün a l'urna as basa süll fat, cha la suprastanza cumünala da Zernez ha proponü d'inviar la revisiun da la planisaziun locala parziala, dimena da rinviar la ledscha transitoria ch'ella svessa ha elavurà suot il squitch da l'iniziativa dal pövel. Quai qull'argumentaziun, cha las ledschas existentas bastan per evitar ulteriuras pussibiltats d'elavuraziun, d'explotaziun e da dapositar materials da fabrica i'l cumün.

Implü ha la radunanza rinvià la ledscha da chamonas sainza müdamaints a man da la votaziun a l'urna.

Cun 36:40 vuschs nun es segui il suveran a la proposta da la suprastanza cumünala da renunzchar al dret da prcumpra d'üna parcella cun stabilimaint da gestiun da la ditta René Hohenegger Sarl in Cul. Invezza pretenda üna majorità, cha la suprastanza dess trattar las cundiziuns d'üna cumprita. La parcella as rechatta in stretta vicinanza dals stabilimaints da gestiun cumünala dal forestal e dal implant da s-chodamaint a distanza. Là es previs da müdar la halla da zipplas existenta in ün local traparti pel adöver da las gestiuns tecnicas dal cumün e dals pumpiers.

Implü ha approvà la radunanza cumünala duos credits da 550'000 e 500'000 francs (in minchün dals duos cas restan pel cumün cuosts da raduond 200'000 francs. Il prüm credit es previs per realisar ün nouv access in Gondas da las vias da god Güstizia, Clüs e Munt Baselgia a la via chantunala in Curtins, Suot Via. Il seguond credit es previs per as partecipar vi dals cuosts pella sanaziun, respectivamaing il fabricat nouv dal suotpassagi da la Viafier retica in Champatsch.

La radunanza cumünala es statta visitada dad 82 votantas e votants.