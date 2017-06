«Üna bella lavur cun texts e persunas»

Cur cha Mevina Puorger es gnüda a savair ch’ella survain dal chantun Grischün ün premi d’arcugnuschentscha sezzaiv’la güsta i’l auto da posta per tuornar a Turich. «Eu d’eira statta a Ramosch per tour cumgià da mia tanta chi’d es morta in schner», quinta Puorger. «Uschè es statta la surpraisa da survgnir quist premi cumbinada cun ün grond cordöli.»

Daspö duos decennis tradüa ed edischa Mevina Puorger ouvras dad auturas ed autuors rumantschs. Diversas da quellas ediziuns chi tilla staivan a cour ha ella realisà i’l Limmat Verlag a Turich. «I dà però eir divers cudeschs chi nun han lö per l’ün o l’oter motiv in quella chasa editura», declera ella la situaziun. «Perquai m’ha dit ün bun ami, Mevina, tü sast co chi’s fa quai, fa svessa.» Uschea ha ella fundà sia aigna chasa editura, l’editionmevinapuorger. «Meis böt es da publichar impustüt cudeschs rumantschs na plü accessibels», disch Puorger.

Edir cudeschs dà, sco cha Mevina Puorger manzuna, la pussibiltà dad esser in contact fich intensiv cullas persunas chi rapreschaintan l’autur o l’autura, schi’d es ün autur barmör, o lura cun l’autur svessa.

La surdatta dals premis da cultura dal chantun Grischun es in venderdi, ils 16 gün, i’l rom d’üna festa a Lavin.