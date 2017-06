«Eine gute Art, in eine Rolle zu schlüpfen»

Engadiner Post: Daniel Badraun, letzten Herbst erschien Ihr Buch «Schwarzmost», und im Juli erscheint Ihr neuestes Buch «Krähenyeti». Waren Sie immer schon so produktiv?

Daniel Badraun: Ja, ich habe schon immer gerne geschrieben. Es gibt viele Gelegenheiten für Texte. Wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich sie. Mir war schon sehr früh klar, dass ich etwas Künstlerisches machen wollte. Etwas mit Malen oder Schreiben. Ich habe den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule Zürich besucht. Ich habe gerne gemalt, aber ich musste mich für eine Richtung entscheiden.

Auf was freuen Sie sich in Bezug auf den Schreibwettbewerb der Engadiner Post?

Ich freue mich, in jedem Text die Qualität zu sehen. Die Geschichten der Jugendlichen sollten nicht vorschnell zur Seite gelegt werden. Man sollte sich fragen, was der Jugendliche ausdrücken wollte und nicht etwas Perfektes erwarten. Es ist ihr Weg, sie sollen lebendig bleiben, und nicht etwas suchen. Ich hoffe, die Jugendlichen sind spontan und wagen etwas. Sie sollen einfach ausprobieren.

Welche weiteren Tipps haben Sie für die Jugendlichen?

Sie sollen die Personen und ihre Charakteristiken wie auch andere Details aufschreiben. Es gilt, geeignete Orte für die Aktionen zu finden. Ein Krimi braucht einen plausiblen «Plot». Die Jugendlichen sollen über Themen schreiben, die sie kennen, das heisst, aus dem Alltag des Autors.

Daniel Badraun wurde 1960 in Samedan geboren. Er lebt mit seiner Familie im Kanton Thurgau und besucht das Engadin regelmässig. Der Autor wuchs zweisprachig auf, mit den Sprachen Rätoromanisch und Deutsch. Sein neuestes Buch «Krähenyeti» aus der Mettler-Krimi-Reihe erscheint im Juli. Für den Herbst ist ein weiteres Buch geplant. Webseite: www.badrauntexte.ch.

Informationen zum Schreibwettbewerb: www.engadinerpost.ch/schreibwettbewerb