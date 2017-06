«Es braucht faire Bedingungen»

Der ärztliche Leiter des Medizinischen Therapiezentrums MTZ, Robert Eberhard, nimmt im Interview Stellung zur angespannten Situation nach der Kündigung verschiedener MTZ-Räumlichkeiten durch die St. Moritz Bäder AG. Beispielsweise zur Frage, ob denn, wie es für Aussenstehende scheinen mag, nicht beide Parteien das Gleiche, nämlich die Angebotspalette des MTZ weiterführen wollen?

Robert Eberhard antwortet: Das mag sein – aber zurzeit gibt es von der Bäder AG keine konkreten Pläne für Sanierungen. An uns werden aber immer weitere Forderungen gestellt. Dabei geht es neben den Mietzinsforderungen auch um das Bewegungsbad und die Mooranlage – beide sind für das Heilbad existenziell. Bevor wir das Heilbad 2002 übernommen und gerettet haben, hat die Bäder AG es ein Jahr lang selbst geführt und dabei so viel Defizit erwirtschaftet, dass sie es schliessen wollte. Ich glaube nicht, dass sie die Fähigkeit und das Interesse hat, den Betrieb zu führen. Wir haben das Heilbad am Leben erhalten, es dreht sich gut, und wir haben dankbare Gäste. Und wir hätten private Investoren, welche uns mit viel Idealismus und finanziellem Einsatz unterstützen würden, den Betrieb auch weiterhin erfolgreich zu führen.

Autor und Foto: Jon Duschletta