«I douvra unità e consens»

Davo cha trais directers dal parc da natüra Biosfera Val Müstair vaivan demischiunà davo cuort temp vaivan Chantun e Confederaziun incumbenzà al cumün da Val Müstair da far analisar la situaziun cun quist parc. Il cumün ha decis da far examinar a la firma Quant da Flem güst eir amo las perspectivas economicas da la Val Müstair. Collavuratuors da la firma han discurrü cun bundant 40 rapreschantants da politica, turissem, cultura, agricultura etc. In marcurdi han ils respunsabels preschantà a la radunanza cumünala ils resultats da lur analisa. In quai chi reguarda il turissem less la gronda majorità dals interrogats cha la regiun as posiziuness cleramaing i’ls sectuors natüra e cultura. Blers sun eir da l’avis chi manca a la Val Müstair ün cler profil, els as giavüschessan üna nouva cumparsa sül marchà. Tenor il president cumünal Rico Lamprecht lessa üna sort marca «Val Müstair», chi muossess als giasts potenzials be subit, «quist es üna sporta da la Val Müstair».

«Id es salüdaivel cha’ls blers dals abitants da la Val Müstair vezzan il bsögn da’s posiziunar cler e net cun lur fermezzas natüra e cultura», disch Niculin Meyer, il pledader da la destinaziun Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM).

Blers dals interrogats han manià cha la Val Müstair tira a nüz massa pac il potenzial existent. «Mincha hotelier, minch’organisaziun publica e privata da la regiun ha l’incumbenza e la pussibiltà da far marketing per lur differentas sportas», explichescha Niculin Meyer.