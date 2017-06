«Ich bin ein Lernender und werde einer bleiben»

Engadiner Post: Philipp Gunzinger, Sie haben sich in den letzten Jahren zum Gesundheitspolitiker und -touristiker mit kantonaler Ausstrahlung entwickelt. Wie füllen Sie sich in dieser Rolle?

Philipp Gunzinger: Ich bin ein Lernender und werde ein Lernender bleiben. Das Gesundheitswesen ist sehr komplex und anspruchsvoll. Das Umfeld und die Rahmenbedingungen verändern sich sehr schnell. Deswegen bedarf es grosser Flexibilität und kompetenter Mitarbeiter, die in der Lage sind, sich mit ständig neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Mein Herz schlägt für die dezentrale Gesundheitsversorgung im Kanton, und ich sehe eine Chance, in Graubünden mit koordinierten Aktivitäten diese Strukturen zu sichern.

Gesundheitstourismus ist ein neues Modewort. Was steht wirklich dahinter?

Der Gesundheitstourismus ist zweifellos ein stark wachsender Markt. Die Menschen sind bereit, für ihre Gesundheit, von der Prävention bis hin zur medizinischen Betreuung mehr Geld auszu‧geben. Sich an diesem Markt beteiligen zu können, stellt eine grosse Chance dar. Trotzdem muss es einem bewusst sein, dass der Gesundheitstourismus in der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung der Regionen und des Kantons ein Nischenmarkt bleiben wird. Wir werden aber damit nicht den Verlust an Logiernächten in der Tourismusindustrie durch gesundheitstouristische Angebote kompensieren können.

Wie wichtig ist das Center da sandà Engiadina Bassa für die Region?

In den vergangenen zehn Jahren sind im Center da sandà Engiadina Bassa über 60 neue Arbeitsplätze entstanden, davon neun Ausbildungsplätze. Damit bieten wir gesamthaft über 300 Arbeitsplätze in den verschiedensten Bereichen in der Region an. Das Gesundheitszentrum hat nicht nur für die Versorgung der Bevölkerung eine grosse Bedeutung, sondern es ist auch der grösste Arbeitgeber in der Region und zudem ein wichtiger Partner für andere Dienstleister aus der Wirtschaft und vor allem der Tourismusbranche.

Das gesamte Interview mit Philipp Gunzinger steht in der Samstagsausgabe der EP/PL vom 10. Juni.

Interview: Nicolo Bass