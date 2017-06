«Vacanzas sun cur chi s’ha lavur»

Sün üna plazza, 500 meters avant Ramosch, s’han reunits üna gruppa da 15 giuvens mansterans in viadi in lur tipics vestis cun la chotscha largia, brastoc, tschop e chapè nair. Els han accumpagnà a chasa dürant ils ultims dis a lur frar e cumpogn Domenic Siegenthaler. Cul «Spinnermarsch», ün’üsanza da passa 900 ons, rivan ils mansterans in viadi fin avant la prüma tabla da Ramosch. Cuort vain tut cumgià ün da tschel e lura segua il pass final: Domenic Siegenthaler rampigna cun agüd da seis frars sur la tabla da cumün e vain retschevü da l’otra vart da seis genituors e cumpogns da cumün.

Davo ses ons e mez es i a fin ün lung viadi. Siegenthaler ha visità in quist temp bundant 40 pajais dal circul polar fin al süd da l’Africa, da l’America dal süd e dals pajais intuorn il Mar Nair ed ha imprais a comunichar in set linguas.

Il giuven mansteran ha passantà si’infanzia a Ramosch. Davo il temp da scoula ha’l fat il giarsunadi da constructur da metal e da farrer d’art. A chaschun d’ün cuors da restoratur in Italia ha’l imprais a cugnuoscher ad ün farrer chi d’eira commember da la Cumpagnia da müraders e tagliapedras leals esters ed indigens, la plü veglia fraternità da mansterans in viadi da la Germania.

«Esser mansteran in viadi es la varianta la plü favuraivla per viagiar pel muond intuorn», manaja Siegenthaler. Domenic Siegenthaler s’ha oblià da restar almain per trais ons ed ün di mansteran in viadi e da nu s’avicinar a sia patria sün üna lingia directa damain da 50 kilometers. I dà duos excepziuns per tuornar per ün temp a chasa: Quai es üna vouta ün mortori i’l stret ravuogl da la famiglia o lura üna greiva malatia dal viandant svessa.

Davo passa 2300 dis ha’l decis da tuornar a chasa. «Per mai bastaiva uossa cun sdruagliar la bunura e da na savair ingio chi’s dorma la prosma not.» El vaiva avuonda d’esser cun plövgia, naiv o bell’ora in viadi e da pisserar per seis surviver. «Vacanzas sun per nus mansterans in viadi quels temps cha nus vain lavur ed ün allogi cun let e duscha», disch el.