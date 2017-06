«Wie autonom sind die Gemeinden noch?»

Engadiner Post: Haben Sie bis zum heutigen Tag den Entscheid, das Amt als Gemeindepräsident anzutreten, bereut?

Fadri Guidon: Nein, im Grossen und Ganzen nicht. Es gibt immer gewisse Situationen, mit welchen man nicht vollkommen zufrieden ist, aber das Gesamtpaket stimmt für mich. Ich weiss, auf was ich mich eingelassen habe, und mir gefällt die Aufgabe als Gemeindepräsident.

Gian Fadri Largiadèr: Bis jetzt habe ich es absolut nicht bereut, mich zur Verfügung gestellt zu haben. Es gibt sehr positive Aspekte und interessante Aufgaben. Es gibt auch weniger angenehme Aufgaben zu erledigen, aber das habe ich gewusst, bevor ich mich zur Kandidatur bereit erklärt habe. Gemeindepräsidenten sind auch dafür da, Probleme, die in den Gemeinden anfallen, zu lösen.

Vor dem Amtsantritt als Gemeindepräsident waren Sie alle Vollzeit berufstätig. Inwiefern hat sich Ihre berufliche Situation seit dem Antritt des Amtes als Gemeindepräsident verändert?

Daniel Bosshard: Vor dem Amt als Gemeindepräsident war ich immer ein Unternehmer. In Silvaplana führe ich gemeinsam mit meiner Frau ein Hotel, diese Aufgabe hat meine Frau seit meiner Wahl zum Gemeindepräsidenten vollumfänglich übernommen. Ich stelle mich offiziell zu 75 Prozent der Gemeinde Silvaplana zur Verfügung, selbstverständlich ist es meistens ein «100-Prozent-und-mehr-Job». Ich freue mich aber sehr über diese neue Herausforderung. Nach 12 Jahren im Gemeindevorstand wusste ich auch, was auf mich zukommt.

Rico Lamprecht: Wie meine drei Kollegen habe auch ich gewusst, auf was ich mich einlasse, bevor ich das Amt als Gemeindepräsident angetreten habe. Hauptberuflich bin ich Landwirt. Da ich mit meinem Sohn eine Generationengemein‧schaft gegründet habe, kann ich mir so die Zeit für den Posten als Gemeindepräsident nehmen. Sicherlich habe ich Arbeit genug, und mir wird nie langweilig, aber ich sage immer, man beginnt am Morgen mit der Arbeit und arbeitet bis am Abend, und was man nicht erledigt hat, macht man dann am nächsten Tag.

Sie wurden alle in einer «Kampfwahl» gewählt. Haben Sie Ihr ganzes Umfeld schon vor der Kandidatur so organisiert, dass es bei einer Wahl dann optimal aufgeht?

Gian Fadri Largiadèr: Vorgängig habe ich mit meinem Chef geredet, wie es wäre, wenn es zu einer Kandidatur kommen würde. Schon dort habe ich die volle Unterstützung von ihm zugesichert bekommen. Falls er Bedenken geäussert hätte, wäre eine Kandidatur für mich gar nicht in Frage gekommen.

Daniel Bosshard: Schon sehr früh habe ich mich für eine Kandidatur entschieden. Meine zwei Gegenkandi‧daten haben sich an einem der letzten Tage bei der Gemeinde Silvaplana beworben. Dadurch habe ich wahrscheinlich auch einen gewissen Vorteil gehabt.

Silvaplana ist eine Gemeinde mit 1000 Einwohnern, welche ein Jahresbudget von 15 bis 20 Millionen Franken hat. Also für Sie ein lockerer Job ohne Sorgen ...

Daniel Bosshard: ... auf den ersten Blick scheint dies natürlich so. Silvaplana hat im Bereich der finanziellen Möglichkeiten in den letzten 20 bis 25 Jahren eine sehr gute Leistung erbracht. Dies ist alleine auf die Bautätigkeit in Silvaplana zurückzuführen. Silvaplana hat einen der höchsten Zweitwohnungsanteile in der gesamten Schweiz. Dies hat einerseits viel Geld in die Kassen gespült, andererseits bringt es auch gewisse Probleme mit sich. Diese Probleme versuchen wir in einem einvernehmlichen Dialog mit den Zweitwohnungsbesitzern zu klären.

Welcher andere Gemeindepräsident würde aus finanzieller Sicht gerne mit Daniel Bosshard die Position tauschen?

Rico Lamprecht: Auch genügend Geld zur Verfügung zu haben, bedeutet eine Aufgabe erfüllen zu müssen. Geld macht nicht immer alles einfacher, es bringt auch sehr hohe Ansprüche mit sich. Der Gemeinde Val Müstair geht es finanziell auch nicht schlecht. Das Budget muss einfach anders eingeteilt und aufgebaut werden. Mit weniger Mitteln zu arbeiten, ist auch eine Herausforderung.

Das gesamte Vierergespräch mit den Gemeindepräsidenten von Silvaplana, Bever, S-chanf und Val Müstair steht in der EP/PL vom Donnerstag, 15. Juni.

Interview: Nicolo Bass und Luana Franziscus