Ün inscunter insolit a Zernez

«Avant pacs dis sun eu i a far üna lavur aint in Ertas, üna regiun chi’s rechatta tanter Zernez e Brail», cumainza’l. «Tuot in üna vouta d’eira preschaint alch sco ün chan sün via – e quel nu s’allontanaiva», declera’l si’experienza. In seguit ha’l parcà seis auto ed es sorti da quel. Ed il chan vis – d’eira ün luf... «Pür cur ch’eu sun sorti da l’auto per far üna fotografia es el i per seis fat», disch Toutsch ed agiundscha cha quista reacziun dal luf es per el pac sulvadia.

Fat es per el ch’ün singul luf nun as preschainta illa regiun. Per el es quist’apparentscha «manipulada». Tuot oter co Domenic Toutsch vezza il guardgiasulvaschina Guolf Denoth da Zernez la situaziun: «Id es adüna uschè chi’s vezza il prüm be ün luf illa regiun». E cha pro quist luf as tratta plüprobabelmaing d’ün luf da la regiun dal Calanda a Cuoira. Chi’s pudess trattar d’üna femnina chi’d es in tschercha d’ün revier per as sviluppar.

A reguard las bes-chas rapazzas grondas chi as rechattan adüna daplü illa regiun, tira Guolf Denoth il seguaint bilantsch: «I dà persunas chi s’ingaschan cun veemenza cunter quellas bes-chas e da quellas chi fan l’incuntrari e chi tillas vöglian rat e ferm avair illa regiun.» Tenor el füssa bun dad examinar la situaziun e da pudair reagir in seguit. «A la fin dals quints vaja per tuot: per la sgürezza da persunas, per proteger la bescha, per dar eir a las bes-chas rapazzas grondas ün territori da viver», tira Denoth il facit. «Ma impustüt vaja per la collavuraziun, per l’incletta tanter pêr ed a la fin dals quints pel mantegnimaint da l’equiliber natüral e da la vita chi regna in quel.»

Video sülla pagina da Posta Ladina sün Facebook.