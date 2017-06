Armon Orlik in S-chanf in der Favoritenrolle

Bärenstark präsentierte sich der Maienfelder Modellathlet Armon Orlik vor knapp zwei Wochen im Davoser Eistempel. Viele hatten sicher gehofft, dass er sich bereits wieder in alter Stärke präsentieren könnte, erwarten durfte man es trotz allem nicht. Ein weiterer Formtest steht nun am Samstag am Bündner Glarner Kantonalschwingfest in S-chanf an. Die rund 130 Schwinger werden von der Bündner und Glarner Schwingerelite angeführt. Gäste aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Zürich komplettieren die Schwingerliste. Neben den Bündner und Glarner Eidgenossen fehlen, weil an diesem Wochenende auch das Appenzeller Kantonale Schwingfest stattfindet, weitere "klingende" Namen. Einzig der Zürcher Fabian Kindlimann wird als weiterer «Böser» ins Geschehen eingreifen.

Mit dem Zug ins Engadin

Nach den Austragungen des Bündner Ehrentages 2002 in Celerina und 2009 in Silvaplana sowie bereits 2011 der Austragung des NOS ebenfalls in Silvaplana, ist der Schwingertross wieder, diesmal in S-chanf, zu Gast im Engadin. Dem Organisationskomitee um Andrea Gilli ist es gelungen im Perimeter des FLAB Schiessplatzes der Kaserne (Areal Zielgelände Engadin Skimarathon) einen schmucken Festplatz herzurichten. Für die Anreise mit dem Zug konnte mit der Rhätischen Bahn ein interessantes Angebot «einfach für retour» vereinbart werden. Reisende mit dem Sonderzug werden direkt beim Schwingplatz aus- und zusteigen können.

Wer kann Orlik herausfordern

Die vermeintlich machbare Aufgabe könnte sich für Orlik schwerer als erwartet präsentieren. Neben den bereits erwähnten Eidgenossen Roger Rychen, Peter Horner, Fabian Kindlimann und Mike Peng stellen sich dem Bauingenieur aus Maienfeld eine grosse Anzahl routinierte Teilverbandskranzer, wie Mario Schneider, immerhin Sieger des Glarner-Bündner Schwingfestes 2015 in Näfels, Ruedi Eugster, Michael Steiner oder Beat Wickli, sowie aufstrebende Leute wie die Neuteilverbandskranzer Marco Nägeli und Lars Geisser in den Weg. Das wird mit Sicherheit kein Selbstläufer, obwohl Orlik sich für die Teilnahme am eine Woche später stattfindenden Berner Kantonalen Schwingfest im Emmentalischen Affoltern wertvolles Selbstvertrauen holen könnte. Mit Ursin Battaglia, Roman Hochholdinger und Sandro Schlegel sind alle weiteren Bündner Spitzenschwinger fit und freuen sich auf ihren Heimauftritt. Nach dem eher durchschnittlichen Auftritt vor zwei Wochen in Davos werden sie auf Wiedergutmachung pochen wollen.

Chance für die junge Garde

Mit dem Flerdner Mauro Gartmann hat im bisherigen Saisonverlauf erst ein Nachwuchsschwinger seinen ersten Kranz gewinnen können. Das könnte sich am Sonntag in S-chanf ändern. Mit einem konsequenten Auftritt und etwas Wettkampfglück liegt für einige junge Talente am kommenden Samstag einiges drin. An der nötigen Motivation sollte es am "Heimfest" mit Sicherheit nicht fehlen. Verletzt fehlen werden Marcel Reber und Stefan Brügger.

Autor: Benno Patt