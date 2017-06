Bündner Kulturpreis für Leta Semadeni

In der Mehrzweckhalle in Lavin überreichte Regierungsrat Martin Jäger am Freitagnachmittag den Bündner Kulturpreis 2017 an die einheimische Poetin Leta Semadeni. Vor zwei Jahren erschienen ihre aktuellsten Werke, das rätoromanisch-französische Gedichtband «Dans ma vie de renarde» und ihren Bestseller, der deutschsprachige Roman «Tamangur» für welchen Semadeni im letzten Jahr den Eidgenössischen Literaturpreis eingeheimst hatte. Der Bündner Kulturpreis ist mit 30 000 Franken dotiert.

Ferner wurden verschiedene Anerkennungs- und Förderungspreise von je 20 000 Franken vergeben. Aus Südbündner Sicht erhielten Anerkennungspreise: Der Lehrer Gustavo Lardi für seinen unermüdlichen Einsatz für die Stiftung Ente Museo Poschiavino. Mevina Puorger Pestalozzi aus Ramosch für ihre Arbeit als Verlegerin und Übersetzerin romanischer Werke. Der Architekt, Künstler und Leiter des Zentrums Nairs in Scuol, Christof Rösch. Förderungspreise erhielten: Die in Zernez wohnhafte Biologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des SNP, Pia Anderwald und die beiden Musiker Gianluca Calise aus St. Moritz und Roland Vögtli aus Scuol. Die EP/PL berichtet am Dienstag über die Kulturpreisfeier.

Autor und Foto: Jon Duschletta