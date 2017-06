Seit Samstag befinden sich rund 300 Bündner Pfadfinderinnen und Pfadfinder am traditionellen Pfingstlager, dem PfiLa, in Morteratsch am Ufer des Flaz. Das PfiLa wird von der Pfadiabteilung Oberengadin organisiert und steht unter dem Motto «Gipfelstürmer». Die EP/PL berichtet am Dienstag.