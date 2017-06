Für «Ven. Lachung Rinpoche» aus Sikkim ist das Engadin «same, same, but different» – «gleich, gleich, aber anders». Ein segensreicher Tag für das Engadin. Der ranghohe buddhistische Würdenträger weilt für 14 Tage im Engadin. Lesen Sie mehr darüber in der EP/PL von Samstag, 17. Juni.