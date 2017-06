Bundesrat will Wasserzinsen senken

Laut der Nachrichtenagentur sda hat Energieministerin Doris Leuthard am Donnerstag in Bern eine Lösung präsentiert, welche die Wasserzinsen senken und damit die Wasserkraftwerke entlasten soll.. Der Bundesrat schlägt eine dreijährige Übergangsregelung vor. Die neue Regelung würde den Wasserkraft-Standortkantone und den betroffenen Gemeinden ab 2020 nur noch rund 400 Millionen Franken Wasserzinsen eintragen anstatt der heutigen rund 550 Millionen.

Dazu will der Bundesrat für die Jahre 2020 bis 2022 den Wasserzins-Maximalbetrag von heute 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung auf 80 Franken senken. Wasserkraftwerke welche Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand erhalten, sollen nach Meinung des Bundesrates für zehn Jahre vom Wasserzins befreit werden. Alternativ schlägt der Bundesrat vor, das Wasserzinsmaximum nur für jene Kraftwerke zu reduzieren, welche klar defizitär sind.

Ab dem Jahre 2023 soll die Übergangsregelung abgelöst werden. Und zwar von einem Modell, bei welchem das Wasserzinsmaximum aus einem fixen Teil besteht, kombiniert mit einem flexiblen, vom Marktpreis abhängigen Teil. Dieses Modell soll später, im Rahmen der Ausgestaltung des neuen Strommarktdesigns festgelegt werden. Hierbei geht es auch um die Frage, ob Wasserkraftwerke entschädigt werden sollen wenn sie Produktionskapazitäten für den Winter bereithalten, beispielsweise Restwasser in Speicherseen zurückhalten. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat darüber berichtet.

Bergkantone laufen Sturm

In einer ersten Reaktion auf die bundesrätlichen Vorschläge schreibt Not Carl, Präsident der Interessengemeinschaft der Bündner Konzessionsgemeinden (IBK), in einer Medienmitteilung, es zeige sich einmal mehr, dass die Gebirgskantone und die Konzessionsgemeinden das schwächste Glied in der Kette seien. Mit der Energiestrategie 2050 des Bundes erhielten die Stromkonzerne bereits 120 Millionen Franken jährlich um Verluste der Wasserkraft aufzufangen. Nun wolle der Bundesrat die Konzerne mit weiteren 150 Millionen Franken entlasten, enerviert sich Not Carl: «Alleine dem Kanton Graubünden und den Bündner Wasserzinsgemeinden würden damit etwa 34 Millionen Franken pro Jahr fehlen.» Die Stromkonzerne der Eigentümerkantone im Mittelland würden so auf dem Buckel des Berggebiets saniert, schreibt Carl weiter.

Das einzig Positive aus Sicht der Konzessionsgemeinden sei, dass der Bundesrat den Vorschlag als Übergangsregelung bezeichnet habe. Die Koordination der Wasserzinsen über das neue Marktmodell entspreche nämlich durchaus den Anliegen der IBK und auch jener der Regierungskonferenz der Gebirgskantone. Auch diese hat sich am Donnerstag nach der Bekanntmachung des bundesrätlichen Vorschlags mittels Medienmitteilung zu Wort gemeldet. Sie schreibt, der Vorschlag des Bundesrates, die aktuell gültige Wasserzinsregelung weiterzuführen bis Gewissheit besteht über das neue Strommarktmodell, mache grundsätzlich Sinn. Eine erste Sichtung des Vorschlags zeige aber, dass die vorgeschlagene Übergangslösung «auf einer nicht sachgerechten Annahme gründet und Schieflagen enthält». Die Gebirgskantone würden die Vorlage nun genau prüfen und dann detailliert Stellung dazu nehmen.

Die Vernehmlassung zur Revision des Wasserrechtsgesetzes dauert bis zum 13. Oktober.

Autor: Jon Duschletta