Mincha duos ans vöglian ils da la tschinch– e sesevla classa da S-chanf fer ün viedi, ed as mettan vi dal preparer ün teater. Las scolaras ed ils scolars invaintan ün’istorgia, els as vezzan scu teatrists, minchün in sia rolla, la magistra ramassa las idejas e fo landroura – quista vouta ün crimi.