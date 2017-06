Die Gemeinde La Punt empfängt am 15. Juni bereits zum achten Mal die Tour de Suisse. Zum Empfangskomitee der Königsetappe gehören auch zwei Olympiasieger, Nino Schurter und Sandro Viletta. Am Freitag startet die 7. Etappe in Zernez. Mit Verkehrsbehinderungen auf der Engadinerstrasse ist zu rechnen.