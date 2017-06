Die Bike-Situation im Engadin

Carolin A. Geist

Seit zehn Jahren gibt es «Allegra Tourismus“, seit drei Jahren nun auch hier im Engadin. Allegra Tourismus entwickelt Destinationen zu «Bike Destinationen». Dario Cazins Arbeit kreist um drei Säulen: die der «Trails», der «Services» und der «Identity».

Perspektive des Gastes

Der Tourismusgast, der Biker, als Hauptnutzer sähe das Erlebnis aus völlig anderer Perspektive als die Destination. Die Services stehen bei ihm nicht im Vordergrund. Die «Services» rund um das Bike bieten ihm Bequemlichkeit. Aber das Wichtigste für den Biker sind die Trails an sich. Wie gut sie präpariert sind. Wie einmalig sie sind.

Perspektive des Anbieters

Für die Destination, die das Bike-Erlebnis entwickelt, sind Trails die «Kosten“ Seite. Der Aufwand. «Es gibt beim Biken nämlich keine Vignette», scherzt Dario Cazin. Keine Modelle wie beim Langlaufen. Keine Möglichkeit, einen Biker abzurechnen.

Deshalb sind die «Services» der Ankerpunkt des wirtschaftlichen Returns: für die Vermietung der Velos kann ein Entgelt verlangt werden, für die Übernachtungen etc.

Die «Identity» kann ebenfalls zur Ressource werden: vorerst basiert sie auf der Kommunikation nach aussen, wie die Lage der Destination im Bereich Bike sich profiliert. Mit der Entwicklung des Marktes baut sich über die Zeit allerdings ein wichtiges Know-how auf, das wiederum genutzt werden kann.

Situation im Engadin

Wie steht es nun um das Biken als Geschäftsmodell im Engadin? «Nicht so schlecht», im Allgemeinen, hatte schon Dario Cazin per Anfang eingeführt.

Zu den Trails: Die Qualität der Wege in Graubünden seien die besten der Schweiz und die Wege im Engadin seien die besten Graubündens. Womit sich das Engadin schwertut, ist seit Wegfall der Ebene des Kreises die Administration. Nun gilt es bei jeder neuen Strategieumsetzung, bei jeder Gemeinde durch die neuen Instanzen erneut zu laufen, «und das ist für die Koordination sehr aufwendig!», führt der Gründer von Allegra Tourismus fort. Dafür seien die Services die besten, die man sich vorstellen könnte. Sie seien «Top of the World» . Sonntags sind im Engadin die Bike-Shops offen, in denen auch notfalls Ersatzteile geboten werden. Dass die Trinkqualität des Bergquellwassers auch ermögliche, dass man bei jedem Ausflug nicht literweise Wasserflaschen mittragen müsse, sondern einfach an jedem Bach seine Trinkflasche neu auffüllen kann, ist für Biker sehr wichtig. Und neben trinken kann man an jedem Ort im Engadin immer etwas zu essen finden.

Die «Identity» hat zwei Gesichter im Engadin: Nach aussen ist sie sehr schwach. Das Biken war nicht nicht eine Priorität, international kommuniziert zu werden. Cazin erzählt, dass er oft im Ausland gefragt werde, ob es überhaupt Bike-Möglichkeiten gibt im Engadin. Dafür ist die Identity nach innen sehr stark. Das Engadin habe quasi die «Flowtrails» erfunden. Und diese wurden vielseitigst kopiert. Auch sind im Engadin die klassischen Touren-Trails sehr gut saniert und die Schulungsmöglichkeiten die besten: die drei besten Bike-Schulen der Schweiz befinden sich im Engadin, Davos und Thusis. Unter den Top 3 der Bike-Routen der Schweiz kristallisiert sich die «Bernina-Route» als besonders beliebt heraus.

Einige Hotels haben grosse Investitionen getätigt, um sich den Bike-Gästen anzupassen. Zum Beispiel das Cresta Palace oder das Hotel Palü. Dies habe sich schon sehr gelohnt. Im Hotel Palü machen mittlerweile Bike-Gäste ein Viertel aller Übernachtungen aus betont Cazin. «Der Bike-Markt entwickelt sich noch. Mit dem E-Bike kommen noch weitere Möglichkeiten.»