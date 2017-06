Am Samstag, 1. Juli, findet das Bündner Glarner Kantonalschwingfest auf dem Flab-Areal in S-chanf statt. Bereits um 7.45 Uhr treten die rund 130 Schwinger zum Appell an. Die Organisatoren erwarten bis zu 3000 Besucher. Rund 100 Helferinnen und Helfer aus der Region stehen in S-chanf im Einsatz.