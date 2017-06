Entschuldigen Sie, haben Sie einen Moment Zeit? Ich meine, Zeit, um dieses PS zu lesen. Weil den Moment Zeit, da haben Sie recht, den gibt es nicht, jedenfalls nicht in einer physikalisch fix definierten Grösse. Nach meinem Verständnis ist ein Moment Zeit aber gerade so lang, dass es für diesen Text reicht. Sie werden sehen.

Apropos Zeit, diese wird offiziell als «eine Abfolge von Ereignissen mit einer, im Gegensatz zu anderen physikalischen Grössen, eindeutigen und unumkehrbaren Richtung» beschrieben. Unumkehrbar, dass ist es. Grandios und indiskutabel! Ausser natürlich, man heisst Peter Taler, ist Martin Suters Romanfigur und versucht in «Die Zeit, die Zeit» ebendiese zurückzudrehen. Ich werde mich aber hüten, dies auch nur ansatzweise zu versuchen. Auch möchte ich nicht auf die verschiedenen, meist kurzen Zeitspannen an den roten Bauampeln zu sprechen kommen. Auch wenn diese zugegebenermassen das Leben der Automobilisten im Engadin ganz schön entschleunigen und auch mir immer wieder Zeit geben, kurz innezuhalten, zu reflektieren und mich zu fragen, wer bist du, was machst du hier und was willst du überhaupt?

Stattdessen möchte ich ein Hinweisschild kommentieren, welches seit einiger Zeit an den Parkplätzen der «Cooperativa chüra e vita» in Zernez befestigt ist. Hier befinden sich Pflegeplätze des Gesundheitszentrums Unterengadin und auch Angebote für betreutes Wohnen im Alter. Besucher dieser Genossenschaft, ergo, der dort wohnhaften Pflegebedürftigen und Bewohner der Alterswohnungen, werden also aufgefordert, ihr Fahrzeug maximal eine halbe Stunde auf dem Parkplatz abzustellen, 30 Minuten, welche, in die SI-Einheit der Zeit in Sekunden umgerechnet, deren 1 800 ergeben. Aber klar doch, wer in solchen Institutionen lebt, hat – nein – muss Zeit haben. Zeit genug jedenfalls, um über das persönliche Zeitgefühl zu reflektieren, um sich nicht nach jedem Besuch der Liebsten jeweils zu wundern, weshalb diese schon wieder nur so kurz geblieben sind? Ja, draussen läuft die Zeit eben unaufhörlich und erbarmungslos weiter, Sekunde für Sekunde in einem unheimlichen Tempo.

Danke für Ihre Zeit!

