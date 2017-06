Die 22-jährige Bernerin Michèle Grossenbacher hat nach der Fachmittelschule die Liebe zur Sprache entdeckt. Statt wie geplant Physiotherapeutin zu werden, entschied sie sich für eine KV-Lehre in der Hotellerie. Die ganze Geschichte in der Serie zu den Diplomfeierlichkeiten in der EP/PL vom 29. Juni.