Einsatz für die Freunde des Wanderns

Die BAW setzt sich für die Interessen der Wandernden ein. Die Geschäftsstelle in Chur koordiniert die Signalisation, Wegführung und Qualitätskontrolle der Wanderwege in Graubünden, in Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Gemeinden. Die BAW bietet ihren über 1600 Mitgliedern ganzjährig ein abwechslungsreiches Wanderprogramm an. Zudem gehört die Ausbildung von Wanderleitern zur Aufgabe der im Jahr 1956 gegründeten Organisation. www.baw-gr.ch