Eivna da god speciala a Sur En

Il servezzan forestal Engiadina Bassa/Val Müstair ha organisà quists dis ün’Eivna da god. Il silvicultur da Valsot, Gisep Rainolter, ha bivgnantà in marcurdi a las magistras, scolaras e scolars da la prüma fin sesavla classa da la scoula da Valsot. Cun els ha’l fat ün gir e muossà la charbunera, la chalchera ed ils möds da tagliar e transportar laina i’ls gods da muntogna.

Doris Wicki ha declerà co ch’üna charbunera vain construida. «Il prüm vain montà ün tumbin da 20 centimeters diameter e davo seguan vettas cun assas finas», ha declerà Wicki. Il manader dal proget per reconstruir la chalchera, Johannes Wetzel, ha declerà als scolars la chalchera. «Quist fuorn as douvra per arder chaltschina e cun chaltschina sun gnüdas fabrichadas las bleras chasas veglias in nossa regiun», ha’l dit. Il terz post aint il god sur Sur En d’eira pensà per muossar co chi’s lavuraiva plü bod. La laina gniva resgiada plü bod a man e tratta cun chavals fin pro’l lö da deponia o pro’l lö d’adöver. Hozindi as lavura cun maschinas modernas chi resgian il bös-ch ed al istess mumaint eir las manzinas.