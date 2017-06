ESM: Studie ermittelt volkswirtschaftliche Bilanz

Event analytics – ein Verbund zwischen der Hochschule für Wirtschaft Luzern und Rütter Soceco – hat die touristischen und volkswirtschaftlichen Effekte dieses Sportgrossanlasses untersucht. Insgesamt waren am 49. Engadin Skimarathon 2017 rund 18 000 Personen als Läufer bzw. Läuferinnen oder als deren Begleitpersonen anwesend. Zusammen lösten sie über 34 000 Logiernächte aus, davon 93 Prozent in der Region Engadin.

Durch den Engadin Skimarathon wurde in der Schweiz ein Gesamtumsatz von 33 Mio. Franken erwirtschaftet. Dieser setzte sich aus den Ausgaben der Teilnehmenden und deren Begleitpersonen zusammen sowie aus den Aktivitäten des Veranstalters und weiterer Unternehmen im Eventumfeld.

Um diese wirtschaftlichen Wirkungen zu erzeugen, war ein Arbeitsvolumen von schweizweit rund 140 Vollzeitstellen notwendig. Gut die Hälfte der Arbeitsleistung wurde in der Austragungsregion erbracht. Der Engadin Skimarathon leistete somit einen wertvollen Beitrag zur regionalen Wirtschaft, insbesondere für den Tourismus. (pd)

Die Studie kann hier heruntergeladen werden.