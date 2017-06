Eir quist on organiseschan ils conjugals Beatrice ed Albert Lanter in lur chasa da vacanzas a Sent ün’exposiziun cun textilias. «art textil sent» expuona ouvras da materials specials da Rosmarie Artmann-Graf, ün’artista dad Olten. Las lavuors filigranas muossan impustüt temas da la natüra.