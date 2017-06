Fat adattamaints vi da las structuras

La sesantina da preschaints a la radunanza cumünala da Scuol han approvà ün credit posteriur da 36'700 francs per la planisaziun da l’areal «La Lavina/Quadras» a Ftan. Plünavant es gnü acceptà ün credit posteriur da 46'600 francs per la renovaziun dals locals da la scoula da musica illa Chasa du Parc a Scuol. Las votantas e’ls votants sun gnüts infuormats cha’l cumün da Scuol tschercha prosmamaing cun agüd d’ün inserat ün nouv fittadin per la Disco Trü (Sounds).

Il cussagl cumünal da Scuol ha pudü preschantar a la radunanza cumünala ün rendaquint cun ün guadogn da 431'000 francs e quai pro entradas da 48,4 milliuns francs e sortidas da 47,9 milliuns francs. Il bun resultat dal rendaquint cumünal es d’ingrazchar a differents factuors. «Pro las impostas vaina pudü registrar entradas supplementaras», ha dit Christian Fanzun, il capo cumünal da Scuol. Eir ils rechavs plü ots da l’Ouvra Electrica Tasnan ed il guadogn da gestiun da la EE-Energia Engiadina han contribui lur part vi dal bun resultat annual.

La nouva ledscha davart las taxas da giasts e las taxas turisticas ha dat andit per discussiuns. Quista ledscha regla l’inchasch e l’adöver da la taxa da giast e da quella turistica. «Nus vain resguardà in quista ledscha las propostas e las correcturas chi sun gnüdas fattas da la populaziun a chaschun da las duos sairadas da consultaziun dürant il mais da mai», ha manzunà Fanzun.