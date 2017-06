Il fain racolt ingon in Engiadina Bassa ed in Val Müstair es da fich buna qualità. Quai vala eir pel pavel süllas alps, schi vain uossa bainbod darcheu a plouver. «Da quistas periodas haja adüna darcheu dat pro nus», disch il paur Fadri Stricker da Sent, president da la Società agricula da la regiun.