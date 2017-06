Galerie Tschudi : Gleich zwei «Ehren-Kunstwerke» auf der Art Basel

Carolin A. Geist

Wenn die ganze internationale Kunstwelt den Atem anhält und die Crème de la Crème der Kunstpromi‧nenz weltweit nach Basel fliegt, dann ist es soweit. Die Art Basel steht an. Und besonders gross ist die Neugierde, welche XXL-Kunstwerke es in die Halle der «Unlimited Art» geschafft haben. Es sind Namen wie Ai Weiwei, Gerhard Richter oder Damien Hirst, die man auf den Schildern der Kunstwerke der Halle der «Unlimited Art» erwartet. Fast ein wenig, als würde die «Unlimited Art» die dort ausgestellten Künstler zu «Überkünstlern» krönen. Dieses Jahr stellt die Galerie Tschudi aus Zuoz sogar zwei Kunstwerke dort aus.

Der Olymp der «Unlimited Art»-Halle

Der Umschlagpunkt der Kunstszene, die Art Basel, wurde aus einer Idee der Galeristen und Kunsthändler Trudi Bruckner, Balz Hilt und Ernst Beyeler 1968 heraus geboren und fand 1970 zum ersten Mal in Basel statt. 47 Jahre später gibt die wichtigste aller Kunstmessen über 300 Galerien die Möglichkeit, ihre Arbeit Sammlern, Museumsdirektoren und Kuratoren zu zeigen und zu verkaufen. Jedes Jahr im Juni werden somit die Pendel der Kunstszene neu justiert, darauf, was «in» ist und was nicht mehr. Welche Show überwältigt? Welcher neue Künstler ist zu beobachten? Welche neuen Akteure bewegen sich in der Kunstszene? Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die «Unlimited Art»-Halle, die dieses Jahr von Gianni Jetzer kuratiert wird. Im Gegensatz zu den anderen Hallen, in denen jede Galerie mit einem Stand vertreten ist, werden in dieser Halle «grosse», also platzeinnehmende Kunstwerke separat präsentiert. Die Galerien dürfen Werke vorschlagen, und eine Jury wählt die besten aus. Diese XXL-Kunstwerke werden dann automatisch in sichere Bekanntheit katapultiert, nicht zuletzt im Munde aller Besucher landen, abfotografiert von allen Kunstjournalisten und getaggt auf allen Instagram-Accounts sämtlicher Kunstblogger. «Wer nicht präsent ist auf der Art Basel (Galerien), verliert Marktanteile» erklärt Heike Munder, Direktorin des Migros-Museums für Gegenwartskunst. Wer es wiederum auf die «Unlimited» schafft, sieht eine Steigerung der Werte der dort ausgestellten Künstler.

Von der Gründung zur Art Basel

1985 wurde die Galerie Tschudi in Glarus gegründet. Im Dezember 2002 eröffnete in Zuoz die zweite Galerie-Dependance, in einem mittelalterlichen Gebäude, umgebaut vom St. Moritzer Architekten Hans Jörg Ruch, am historischen Hauptplatz von Zuoz. Doch avancierte die Engadiner Dependance in den letzten Jahren schnell zur Hauptgalerie, «da der Standort Zuoz wesentlich attraktiver für die Besucher ist», erläutert Elsbeth Bisig Tschudi. Dort finden nun alle Ausstellungen statt. Glarus dient nun als Lager und nach wie vor, auf Anfrage, als Show-Room. Die Galerie Tschudi, das sind das Ehepaar Ruedi Tschudi und Elsbeth Bisig Tschudi. Auf Nachfrage, welchen Bezug das Ehepaar zum Engadin hat, antwortete das Paar, dass Ruedi Tschudi in Zuoz ins Internat ging und deshalb schon seit jungen Jahren einen Bezug zum Engadin hat. Seit 2011 die Ausstellungstätigkeit in Glarus eingestellt wurde, ist das Paar seit 2012 nun ganzjährig in Zuoz wohnhaft .

Ein grosser Schritt in der Entwicklung der Galerie war, 1992 zum ersten Mal und dann fortan an der Art Basel teilzunehmen. «Sehr vieles hat sich seitdem verändert, es hat sich alles professionalisiert. Früher funktionierte die Kunstwelt mehr wie eine Gegenwelt, heutzutage ist es schon fast ein Business wie jedes andere», erklärt Bisig Tschudi. Mehrere Male haben sie schon Werke auf der «Unlimited» vertreten: eine ganze Gruppe von Skulpturen von Ulrich Rückriem, oder Werke von Bethan Huws, Alan Charlton und Hamish Fulton. 2017 vertritt die Galerie Tschudi sowie die Installation von Bethan Huws und die gemeinsamen Videoinstallation von Julius von Bismarck und Julian Charrière: «Objects in Mirror might be closer than they appear».

Emporschiessender Jungkünstler

Den aufstrebenden, alles abräu‧menden, jungen Künstler Julian Charrière vertritt die Galerie seit 2015. Mit seinen 30 Jahren ist dieser Deutsch-Schweizer Künstler zurzeit omnipräsent: in Berlin in allen Zeitungen, als seine Kokos-Schleudermaschine von der Polizei vorübergehend konfisziert wurde, als einziger lebender Schweizer Künstler auf der Biennale von Venedig ausgestellt, im Arsenale und schon letztes Jahr auf der Art Basel am Stand der Galerie Tschudi mit seiner «Eisblume». Ein schockgefrorenes Kunstwerk. Seine Werke kombinieren stets forschende Wissenschaft mit Kunst, wie die winterliche Ausstellung in Zuoz es zeigte. Charrière beschäftigte sich dort mit der Thematik des Bikini-Atolls, auf dem seinerzeit die Amerikaner ihre Atombombe testeten und das einst paradiesische Inselatoll lebensgefährlich für die Nachwelt verstrahlt hinterliessen. Julian Charrière macht Kunst, die bewegt. Kunst, die Problematiken vermittelt. Kunst, die ein immer breiter werdendes Publikum fesselt. Er ist somit wie ein stets siegendes Pferd im Stall Tschudi. Gemeinsam mit Julius von Bismarck präsentiert er dieses Jahr die Videoinstallation «Objects in Mirror might be closer than they appear» in der «Unlimited Art»-Halle und bringt damit Tschernobyl nach Basel. Die Videoinstallation mixt NASA Archive mit den ersten Aufnahmen des Erdballs aus dem Weltall, mit Landschaftsbildern von Chernobyl, gesehen durch die Spiegelreflexion im Auge eines Rehs. Bewegend und belehrend.

Am kommenden Sonntag strahlt das SRF den Filmbeitrag «Alles für die Kunst – 5 x 5 Jahre junge Schweizer Kunst», darunter Julian Charrière um 11.55 Uhr aus. Und ab dem 22. Juli zeigt die Galerie Tschudi ihre neue Show in Zuoz.