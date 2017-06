Gian Giovanoli eröffnet eine Galerie in Pontresina

Interview mit einem jungen, aufstrebenden Silser Fotografen

Carolin A. Geist

Engadiner Post: Gian Giovanoli, Sie haben am 23. Juni Ihre eigene Galerie eröffnet. Haben Sie lange nach den Räumlichkeiten gesucht?

Gian Giovanoli : Ja. Ich habe vor zwei Jahren angefangen zu suchen, bis ich das Richtige fand.

Sie sind aus Sils, wieso ist Ihre Galerie in Pontresina?

Ich bin aus Sils, und ich hätte es einerseits sehr, sehr gerne gehabt, dass ich Räumlichkeiten dort finde. Denn viele meiner Bilder bewegen sich um den Silsersee herum und ums Bergell. Dann habe ich aber diese ganz tollen Räume in Pontresina gefunden. Und weil Pontresina Sils sehr ähnlich ist – ausser, dass der See nicht da ist - von den Leuten her aber, sowohl die, die hier zuhause sind und von den Gästen her, ist das die ideale Wahl gewesen. Im Winter ist was los, und im Sommer auch. Aber es waren vor allem die Räumlichkeiten, die mir gefielen.

Wie ist es, die eigenen Bilder an den Wänden der eigenen Galerie hängen zu sehen?

Es ist wahnsinnig schön. Heutzutage konsumieren wir viel zu viele Bilder auf dem Bildschirm. Und gewisse Bilder gehören aufs Papier. Dazu kommt, dass ich hier in der Galerie einige sehr persönliche Projekt zeige. Dies machen zu können, freut mich. Hier arbeite ich auf mein eigenes Glücklichsein hin. Deshalb ist es schön, wenn man die Werke auf schöne Wände bekommt, schön gerahmt, auf schönem Papier, und den Leuten Freude machen, die mich besuchen.

Wann haben Sie mit der Fotografie angefangen?

Schon mit 20 Jahren. Allerdings habe ich damals noch hauptberuflich in der Gastronomie gearbeitet. Mit 24, 25 habe ich angefangen, intensiver zu fotografieren, und mit 31 habe ich mich dann als Fotograf selbstständig gemacht.

Kindheit: geboren und aufgewachsen in Sils?

Geboren und aufgewachsen in Sils.

Und waren Sie als Kind schon kreativ und Fotografie-affin?

Sagen wir mal so, (er schmunzelt) ich habe als Kind schon immer gerne gezeichnet. Aber diesen Weg habe ich nicht verfolgt.

Sie waren früher in der Gastronomie tätig und haben einen Abschluss in Marketing. Findet beides einen Niederschlag in Ihrem Beruf als Fotograf?

Ja, beides ist sehr hilfreich. Ich habe Koch gelernt, in Silvaplana. Dann habe ich die Hotelfachschule gemacht in Luzern, an verschiedenen Orten gearbeitet und den Marketingfachmann daraufgesetzt. Die Arbeit in der Gastronomie erweist sich oft als unverzichtbare Schlüsselkompetenz: Ich bin Berufsfotograf. Was Sie in meiner Galerie hier in Pontresina sehen, ist mein Hobby, mehr Landschaftsfotografie. Und als Berufsfotograf mache ich Werbe -, Architektur- und sehr viel «Food-» Fotografie. Dann ist natürlich der Austausch mit dem Küchenchef ein ganz anderer, wenn man versteht, was kochtechnisch möglich ist und was nicht. Auch aus meiner Gastronomievergangenheit als F&B-Manager weiss ich nun sehr genau, was der Kunde mag.

Und mit 31 haben Sie sich entschieden, professioneller Fotograf zu werden.

Ja, und den Schritt habe ich, glaub ich, im richtigen Moment gemacht. Vor acht Jahren, das war, als die Digitalisierung die Hotellerie erreichte, und alle Service- und Booking-Plattformen entstanden. Dann brauchten die Hotels und Restaurants natürlich auch viel Fotomaterial für ihre Online-Präsenz.

Gibt es Fotografen, die Sie inspirieren?

Sebastião Salgado zum Beispiel. Er hat sich früher Krisenherden gewidmet, dann der Natur. Seine Bilder sind unglaublich ausdrucksstark. Einer meiner Lieblingsfotografen.

Wie viele Kameras besitzen Sie?

Vier Kameras, eine Drohne und ein Unterwassergehäuse.

Sie sind auf Instagram sehr erfolgreich. Wie ist Ihre Beziehung dazu?

Ich habe Instagram erst sehr spät entdeckt. Und ich hatte eine ganze Weile Freude daran, Bilder ins Netz zu stellen. Auch war ich der Erste, der den sich schlängelnder Maloja-Pass von oben mit einer Drohne fotografierte. Diese Bilder gingen viral und dann hat das jeder gemacht. Aber die digitale Welt ist eigentlich der Grund, warum ich das hier gemacht habe, diese Galerie. Oft ist es schade, etwas nur auf dem Bildschirm zu sehen. Es wirkt ganz anders. Vieles gehört einfach aufs Papier. Ich finde es schön, wenn man die Bilder so zeigen kann, wie sie eigentlich sein müssten. Bilder wirken auch ganz anders, wenn sie eine gewisse Grösse haben.

Was ist der Unterschied zwischen dem Beruf Fotografie und der Leidenschaft Fotografie?

Ich arbeite sehr viel. Da fällt die Passion ein wenig in den Hintergrund. Weil man sehr viel auf den Kunden hinarbeitet, und sich bemüht, im gewünschten Produkt zu reüssieren. Um diese Passion aufrechtzuhalten, mache ich immer zweimal im Jahr Projekte. Meine Reisen, oder Kollaborationsprojekte wie dieses. «Culture-Clash». Jeder Raum in der Galerie ausser dem Hauptraum, wird sich halbjährlich ändern.

Wie kam es zu diesem Culture-Clash- Projekt?

Ich hatte dieses Projekt schon vor der Eröffnung der Galerie geshootet. Das eine Model ist halb Schweizerin, halb Ghanain und Jasmin, das andere Model, halb Schweizerin halb Thailänderin. Beide tragen Engadiner Trachten. Ich wollte das Engadiner Thema der Randolins, des Wandertums zwischen verschiedenen Kulturen aufgreifen. Heutzutage ist das Thema «Migration» immer so negativ behaftet. Und doch ist es so schön! Ich wollte zeigen, wie schön es sein kann, wie wahnsinnig eine Dunkelhäutige in einer Engadiner Tracht aussehen kann. Beim letzten Bild sind die Tribal-Akzente noch durch die Bemalung und das Tragen der Halskette verstärkt zum Ausdruck gebracht. Eigentlich könnte man das Wort «Culture-Clash» mit «Culture-Harmony» auslegen.