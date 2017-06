Franco Giovanoli, der Direktor der Ski-Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz, wird neuer Leiter Infostellen von St. Moritz Tourismus. Der 49-Jährige tritt sein Amt am 1. November 2017 an. Das schrieb die Gemeinde St. Moritz am Donnerstag in einer Mitteilung.