Il givüsch da la giuventüna da la Val Müstair, da pudair s’inscuntrar in ün lö per esser da cumpagnia, giovar e discuorrer, es gnü accumpli. Quel local as rechatta a Valchava e pudess vairamaing gnir drivi. Intant però manca amo il manader o la manadra dal lö d’inscunter.