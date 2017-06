Avant ün on es gnüda realisada cun grond success l’acziun da reclama cul telefon a Tschlin. Passa 4000 persunas han telefonà dürant ün’eivna e discurrü culla populaziun da Tschlin. Eir Martina Stadler ha tut part l'on passà plüssas jadas a l’acziun. Il success es stat motiv avuonda per far festa.