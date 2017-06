In avrigl es ida serrada l’ultima discoteca a Scuol. Üna gruppa da Facebook ha motivà a giuvenils da ramassar suottascripziuns. Avant cuort han els surdat la petiziun per üna disco al capo cumünal da Scuol, Christian Fanzun. El ha invidà a la giuventüna da discuter a reguard soluziuns per la regiun.