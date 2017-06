Die Bilanz der Jahresrechnung zeigt sich sehr stabil und entspricht mit 2,48 Millionen Franken fast dem Vorjahr. Am Ende findet allerdings die Abwesenheit von 2016 gross finanzierten Anlässen eine ausschlaggebende Differenz von fast plus 100 000 Franken in der Erfolgsrechnung. Zum Ehrenmitglied des Kurvereins wurde Hugo Wetzel gewürdigt.