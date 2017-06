Namaste St. Moritz!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Carolin A. Geist

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche reisen 750 indische Gäste in St. Moritz an. Ein einmaliges Gross-Event steht vor, das vielleicht in die Geschichte des St. Moritzer Tourismus’ eingehen wird.

Dieser Grossanlass bietet in dreierlei Hinsicht eine Steilvorlage für die Destination St. Moritz, ihr ganzes Können unter Beweis zu stellen: Im Bereich flexiblem, einem sich Herausforderungen stellenden Eventmanagement, sich als Destination hinter einer geschlossenen Teamwork zu präsentieren und darin, die Chance zu ergreifen, eine neue Sparte an Gästen zu akquirieren.

Drei Herausforderungen

Zur geschlossenen Teamwork und zur proaktiven Flexibilität: in der Tat sind 750 Gäste nicht alleine von einem Hotel zu bewältigen und zusätzlich wurde dieses Event erst im Mai aus der Taufe gehoben. Untergebracht werden die Gäste im Hotel Badrutt’s Palace, im Kulm Hotel und in den Hotels Laudinella, Reine Victoria und Steffani. Es geht also nicht um ein konkurrenzie‧rendes Gegeneinander, sondern darum, zusammen an einem Strang zu ziehen.

Ausserdem erforderte der knappe Zeitrahmen von nur zwei Monaten Planungsphase eine besondere Flexibilität in der Kooperation: denn dieses Event trieb die Hotels dieses Jahr dazu an, statt eines gewohnten «Soft-openings» der Sommersaison sofort auf Volltouren zu fahren – allen voran das Badrutt’s Palace passte seinen gewohnten sanften Einstieg in den Sommerrhythmus an und eröffnete sogar früher als sonst.

Langfristig wäre genau diese dritte Herausforderung die wichtigste für die Destination St. Moritz. Wenn es ihr gelingt, diese 750 indischen Gäste zur vollen Zufriedenheit vom Engadin zu überzeugen, könnte man eine Bresche schlagen für den indischen Markt. Laut einer Studie der World Tourism Organization wird sich der weltweite Tourismus bis 2030 verdoppeln. Die grösste Marge stellen die noch von St. Moritz kaum überzeugten Asiaten. Indische Gäste gelten als besonders interessant zu überzeugende Klientel am Markt : sie sind zahlungskräftig, wenn man ihnen erstmal den Zugang zu den Produkten kommuniziert, und ihre Ferien- und Reisezeit liegt im Mai bis Juni. Der indische Gast würde deshalb optimal in das freie Potenzial der Zwischensaison passen.

Der Ablauf

Konkret hat ein Brautpaar aus Indien geladen, mit 750 Freunden, Verwandten und Personal seine Verlobung und anschliessende Trauung zu feiern. Nach Tradition ist es üblich, dass indische Eheschliessungen eine ganze Woche andauern. Deshalb reisen die Gäste Mittwoch bis Donnerstag an und bleiben die ganze kommende Woche, um sieben Tage lang diese Hochzeit zu zelebrieren. Ein eigener «Wedding-Planer» stimmte sich mit den St. Moritzer Ansprechpartnern ab, und eine Reihenfolge an bunten Events wird die nächsten Tage das Dorfleben takten. Üblich ist es in Indien, dass Braut und Bräutigam als Prinzessin und Prinz verkleidet, die Eheschliessung fast theatralisch inszenieren. Während die Gefolgschaft der Braut um die zu verabschiedende junge Frau trauert, wird die Eskorte des Bräutigams freudvoll dem glücklichen Moment der Eheschliessung entgegenfiebern. Monumentale Prozessionen mit eingeflo‧-genen Elefanten sind nicht zu erwarten, doch eine Delegation von indischen Berühmtheiten aus Bollywood wird sich schon unter die bunten Gewänder mischen. Nun geht es darum, Gastfreundlichkeit und Event-Management-Expertise zu beweisen. Wir wünschen dem zukünftigen Brautpaar alles Gute, «Tuot Bun» !