Neue Gastgeberin im neuen Kulm Country Club

«Türen auf im Kulm Country Club», lautet es auf der Webseite des Kulm Hotels. Lange stand das historische Gebäude brach, bis Sir Norman Foster daraus ein kleines Holz-Juwel zur WM zauberte, in dem geladene Sterneköche gastierten. Am Freitag eröffnete der Country Club neu, mit frischem Konzept: erschwingliche, trendige, junge Gastronomie im Top-of-the-World-Rahmen. Auf das Baukonzept einer der berühmtesten Star-Archi‧tekten trifft eine malerische Bergkulisse und eine Gastgeberin mit Rang: Denn niemand geringerer als die Schweizer Weinsommelière 2017 begrüsst den Gast. Wer ist sie?

Carolin A. Geist

Engadiner Post: Frau Novotná, 39 Jahre jung und Sommelière des Jahres 2017. Wie wird man Sommelière des Jahres?

Adriana Novotná : Es ist einfach die Passion, die Liebe zum Wein, zum Essen, was dazu passt. Die Leidenschaft steht wirklich im Vordergrund, viel eher als das «Können». Ich bin nämlich kein gelernter Sommelier. Aber GaultMillau war der Meinung, dass ich Fachkompetenz und den Umgang mit dem Gast sehr gut kombiniere und ihn in seiner Weinwahl sehr gut unterstütze.

Und wie verläuft die Vergabe des Titels konkret? Muss man sich bewerben oder bestreitet man Weinwettbewerbe?

Nein, gar nicht. Ich war letztens noch Gastgeberin des Kronenstübli in Pontresina. Jedes Jahr kommt die Jury von GaultMillau eh dorthin, anonym, um das Restaurant zu testen und bewerten. Es gibt keinen Wettbewerb; weder engagiert man sich selbst proaktiv für den Titel noch kommt man «eine Runde weiter». Ein Fotograf kam und wollte Fotos für GaultMillau machen. Er wusste es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Man weiss es eigentlich erst dann, wenn der GaultMillau präsentiert wird.

Und wann war das?

Im letzten Oktober, 2016. Das ist der GaultMillau für 2017.

Wird der Titel dann im folgenden Jahr an den Nächsten abgegeben?

Nein, man bleibt für immer GaultMillau Sommelier 2017, und es wird auch immer im GaultMillau so stehen.

Haben Sie schon andere Ehrungen oder Preise bekommen?

Ja, 2009 wurde ich vom Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz als «Maître d’hôtel des Jahres» gekürt. Das war ein schönes Erlebnis. Mir hat ihre Rechtfertigung gefallen, dass ich jeden Gast behandeln würde, als sei er ein VIP-Gast und dass ich mir stets Mühe bezüglich des Niveaus meines Service-Teams geben würde.

Wollten Sie schon immer in die Gastronomie?

Ursprünglich wollte ich Jockey werden. Das ist mein eigentlicher Beruf. In der Ausbildung allerdings habe ich schon angefangen in meiner Stamm-Disco auszuhelfen. Das hat mir so viel Spass gemacht, dass ich dann auch in einem Bistro gearbeitet habe. Meine Lehre zum Pferdewirt mit Schwerpunkt Rennreiten habe ich allerdings abgeschlossen. Danach habe ich beschlossen, ganz in die Gastronomie zu gehen. Somit bin ich ursprünglich in die Gastronomie «reingerutscht».

Wie haben Sie sich dann «professionalisiert»?

Bis zu meinem 26. Lebensjahr bin ich in Düsseldorf geblieben. Dann wollte ich mich ein bisschen fortbilden und habe über eine Hotelfachschule ein Fernstudium gemacht, um den Restaurantmeister zu machen. Als ich die Ordner und Anforderungen alle bekommen habe, bin ich fast in Ohnmacht gefallen (sie lacht herzlich). Ich habe mich dann entschlossen, für eine Saison in die Schweiz zu gehen, in ein Fünfsternehotel, damit ich das ein bisschen lernen kann. Damit ich den Meister schaffe.

Dann haben Sie sich im Hotel Kronenhof beworben?

Richtig. Im Winter 2003 habe ich mich im Hotel Kronenhof beworben, und ich wollte zuerst als Kommis anfangen, weil ich wirklich keine Ahnung von gehobener Gastronomie hatte. Und weil ich schon mit 19 Jahren zwei Restaurants geführt habe, wurde ich sofort Chef de Rang. 2006 habe ich dann auch den geplanten Meister gemacht. Statt einer Saison bin ich dort geblieben. Und war im Kronenhof, bis jetzt.

Nun fängt ein neuer Abschnitt an. Welche neue Herausforderungen erwarten Sie mit der Leitung des Kulm Country Clubs?

Die neue Aufgabe ist natürlich, Gastgeber zu sein. Spannend, weil neues Team, neues Restaurant: wir wissen ja selbst noch nicht richtig, was uns erwartet. Wir wollen mit dem Country Club neue Zeichen setzen in St. Moritz. Wir wollen niemandem Konkurrenz machen: wir nennen uns «jung», «trendy»; wir möchten gerne von Einheimischen bis Touristen alles hier haben, dass alle zufrieden und «happy» sind. Der eine kommt vielleicht nur, um einen Burger zu essen, der andere möchte ein Vier-Gang-Menü essen; oder einfach auf der Terrasse ein Cüpli trinken, oder Kaffee und Kuchen nehmen. Es wird kein Fine-Dining-Restaurant. Es soll ein Ort sein, wo die Leute sich treffen und gerne zusammen sind. In einer gemütlichen Atmosphäre. Im Winter, zur WM, wurde das Kulm Country Club schon betrieben, allerdings entweder direkt vom Kulm aus, oder die Gastköche hatten ihr eigenes Team dabei. Jetzt lassen wir uns überraschen, wie es mit dem neuen Team und dem neuem Konzept wird.

Wie kommt es, dass Sie die leitende Position übernehmen, wollten Sie proaktiv einen Wechsel aus Pontresina?

Ja! Nach 14 Jahren ja, da habe ich mir neue Herausforderungen gewünscht. Und, der Kronenhof gehört zum Kulm wie der Kulm Country Club. Es ist somit ein Wechsel innerhalb des Hauses.

Und wird es auch eine Weinkarte geben, damit man Sie als Sommelière des Jahres testen kann?

Selbstverständlich. Wir haben hier eine Weinkarte, und der Gast kann ebenfalls die Weine von nebenan, vom Kulm bestellen. Allerdings, was das Essen betrifft, kann man leider nicht vom Kulm etwas «rüberbestellen». Das hat einen rein logistischen Grund: das würde hier nie warm ankommen (sie lacht wieder herzlich).