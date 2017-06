L’exposiziun «Chastels e fortezzas in Engiadina» chi vain muossada i’l Museum Stamparia Strada es gnüda prolungada per ün on. In occasiun da la radunanza generala da la Società Stamparia Strada ha invidà Georg Häfner a Rut Plouda da preleger our da seis cudesch «Sco scha nüglia nu füss».