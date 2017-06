Planisà ulteriuras spüertas sur Scuol

Sül bain pauril da Not e Martina Vital as inscuntra bescha da la razza engiadinaisa. Quista razza, chi tocca pro la ProSpeciaRara, perchüran els dürant la stà svessa sün l’alp. A Tanter Dossa abitan eir amo giallinas ed ün gial da la razza «Zwergbarnevelder» e trais giats. Sün bundant 25 aras cultiva la giuvna famiglia diversa verdüra chi po gnir conservada. Blers sems per lur verdüra deriva da l’aigna producziun. Els duos han plaschair da far da paurs: «La producziun da mangiativas sanas e’l respet da la natüra es per nus fich important.»

Cun lur üert d’implantaziun da faus speran els da pudair servir ad üna generaziun futura dal bain da Tanter Dossa cun laina da pigna per s-chodar e cuschinar. L’intent actual es da schlargiar la spüerta da lur pauraria, quai eir per sgürar lur entradas finanzialas. Previs esa da dar allogi a duos fin trais chavals in lur stalla da pensiun e d’acquistar eir ün agen chavagl.

Els fan quint cha quistas investiziuns cuostaran var 200'000 francs. Üna part dals cuosts pon els finanziar grazcha a credits da differentas instituziuns. L’import restant da 30'000 francs prouvan els da ramassar via «wemakeit», üna pagina d’internet per crowdfunding.

Ulteriuras infuormaziuns sülla pagina d’internet: https://wemakeit.com/projects/zukunftsleben-bergbauernhof