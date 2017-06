«Ultim’ura da la not» as nomna il prüm cudesch da Gianna Olinda Cadonau cun üna tschinquantina da poesias. Per quist’ouvra survain ella in settember a Lavin il premi Terra Nova. L’autura ha discus cun l’editura Mevina Puorger ed es gnüda accumpagnada dal musicist Andri Steiner.