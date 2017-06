Pronts per l’avegnir da skis

Davo cha’l cumün da Val Müstair vaiva acconsenti da pajar als Implants da sport Minschuns SA Val Müstair 1,3 milliuns francs à fond perdu per realisar la nouva telecabina e l’innaivaziun pel cumünet da vacanzas «La Sassa», accumplischa la società uossa seis dovairs. «Nus dozain il chapital d’aczias sco impromiss quella jada illa missiva da la votaziun a reguard il proget cha la Domenig Immobilen AG voul realisar a Tschierv», declera Vito Stupan, il president dals Implants da sport Minschuns SA Val Müstair.

Davo la radunanza extraordinaria vain dozzà il chapital d’aczias per 600'000 francs sün 1,03 milliuns francs. Ultra da quai po gnir realisà ün ulteriur augmaint dal chapital d’aczias ill’otezza da 400'000 francs. «Quist augmaint es terminà sülla dürada da duos ons e perquai ans dà el ün zich spazi per til ragiundscher», manaja il president da l’Implant da sport Minschuns SA Val Müstair.

«Cun segnar nouvas aczias es sgürada la part finanziala dal plan da realisaziun pel nouv proget. Per quel investischa nossa società nempe ses milliuns francs chi fan dabsögn per fabrichar la telecabina dal nouv ressort e per sgürar l’innaivaziun da las pistas da skis a Minschuns», precisescha Stupan. Per finanziar ils ses milliuns francs survain la società Implants da sport Minschuns SA Val Müstair 1,7 milliuns francs da la vendita da terrain da fabrica a la Domenig Immobilien SA.

«Grazcha a la fich buna collavuraziun cun Jacques Feiner, nossa persuna da contact pro l’uffizi chantunal a Cuoira, pudain dir cha’l proget prosperescha e riva pass per pass al böt giavüschà», ingrazcha Stupan. Al listess mumaint appelescha’l da segnar aczias: «Minchün po far quai. I nu dependa schi’s es vaschin da la Val Müstair o schi’s viva quia.»

Per ulteriuras infuormaziuns a reguard l’augmaint dal chapital d’aczias as po contactar il secretariat dals Implants da sport Minschuns SA Val Müstair, telefon 081 851 62 69.