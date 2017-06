Räumungsfeuer gerät ausser Kontrolle

Ein Landwirt entzündete am Donnerstagmorgen um acht Uhr oberhalb Poschiavo bei der Örtlichkeit Pozzascia ein bewilligtes Räumungsfeuer. Das Feuer geriet kurz darauf ausser Kontrolle, worauf er die Feuerwehr aufbot. Das Feuer griff auf Wiesland und Bäume über. Die Feuerwehr Poschiavo rückte mit rund zehn Einsatzkräften aus. Um die Löscharbeiten im nur eingeschränkt per Fahrzeug und zu Fuss zugänglichen Gebiet zu beschleunigen, wurde ein Helikopter der Heli Bernina zur Brandbekämpfung beigezogen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und konnte ihn am Donnerstagnachmittag löschen. Die Brandfläche beträgt gut fünfhundert Quadratmeter.

Text und Foto: Kantonspolizei Graubünden