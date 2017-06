Scoula ramassa raps per sanaziuns

La scoula da muntogna Avrona planisescha üna sanaziun totala. Mayk Wendt, il manader, quinta sur dals plans e co ch’el voul ramassar raps per far quai. Üna part da la scoula es gnüda sanada, la prosma sanaziun dess seguir dal 2018. La scoula driva sias portas per preschantar la situaziun actuala.