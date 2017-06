Nach dem ausserordentlich starken Gewitter in der Wohn- und Gewerbezone Surpunt in St. Moritz wurden verschiedene Sofortmassnahmen in die Wege geleitet. Derweil dauern die Aufräumarbeiten weiter an. Mehr in der «Engadiner Post/Posta Ladina» von Samstag, 3. Juni. Mehr Fotos online.