Sondertransport für Babelturm

Mit einem Sondertransport wurden in den Nächten vom 28. und 29. Juni die ersten Turmteile auf die Passhöhe transportiert. Eine besondere Herausforderung an die Manövrierkunst der Konvoi-Chauffeure stellten die engen Strassenverhältnisse in Mulegns und Bivio dar. Doch die Turmbauteile erreichten unbeschadet ihr Ziel.