Tenor retscherchas da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha vivan actualmaing 44'000 immigrants in Grischun. La redactura Paula Nay es in tschercha da quistas persunas e lur istorgias. Hoz marcurdi ha lö ün di d’acziun: Persunas estras chi vivan in Grischun pon s’annunzchar per telefon o online pro RTR.