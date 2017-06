Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Oberengadin Engiadin’Ota sprach der Churer Arzt Cristian Camartin am Donnerstag in Sils über die Möglichkeiten, schwer krank in Würde zu Hause leben zu können und stellte den Palliativen Brückendienst im Detail vor. Mehr in der EP/PL vom 20. Juni.