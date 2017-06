Preschaint sun ils muschuns (Maikäfer) adüna. Saja quai suot la terra, ingio ch’els as sviluppan dal clavazun al muschun o circa mincha trais fin quatter ons i’l ajer e sün bos-cha. Dons fa el dapertuot ed el as derasa adüna daplü eir in Engiadina Bassa. Il muschun nun es da gnir sbaglià cul bo da gün.