Im neusten Blog fragt sich Cla Mosca, was es denn braucht, um erfolgreich zu sein. Was wenn die Antwort eine ganz einfache ist. Wenn sie wie von selbst entsteht, in einem selber. Wir haben die Tendenz die Dinge zu verkomplizieren. Der Schlüssel liegt für Cla Mosca oft in der Einfachheit.