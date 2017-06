Die Bündner Kantonspolizei warnt vor falschen E-Mails mit Absender «Kantonspolizei» welche in den letzten Tagen vermehrt in Umlauf gesetzt wurden und auf Vergehen im Strassenverkehr hinweisen. Schweizer Behörden verkehren in Verfahrensangelegenheiten immer schriftlich, nie via E-Mail.