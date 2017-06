Wie innovativ könnte St. Moritz aussehen?

Carolin a. Geist

Am vergangenen Freitag eröffnete Gemeindepräsident Sigi Asprion die neue Ausstellung in der Design Gallery im Parkhaus Serletta, gemeinsam mit Valentin Bearth, Professor an der Accademia di Architettura USI in Mendisio und Riccardo Blumer, Direktor der Accademia. Die 130 Diplomanden des Jahrgangs 2016 hatten sich mit dem Thema «St. Moritz - eine alpine Stadt» auseinandergesetzt. 25 Projekte wurden selektioniert und in der Design Gallery ausgestellt.

Serletta, ein «Präzedenz-Projekt»?

Schon das Parkhaus Serletta war vor 15 Jahren aus einer innovativen Idee entstanden: «Damals wurde unser Büro angefragt, ob es nicht möglich wäre, mittels eines Farbkonzeptes die tristen Gänge des geplanten Parkplatzes aufzuwerten. Schnell wurde uns klar, dass dieses Bauvorhaben an einer strategischen Stelle in St. Moritz lag und sich die einmalige Gelegenheit bot, für Fussgänger das Dorf mit dem See zu verbinden», erklärt Valentin Bearth bei der Eröffnung. Mit seinem Architekturbüro Bearth + Deplazes hatte er 2004 das Serletta-Park-‧haus erbaut. Der ehemalige ETH-Professor war zudem vier Jahre lang Leiter der Accademia di architettura in Mendrisio und somit das Bindeglied zwischen den ausgestellten Diplomarbeiten dieser Universität und der Design Gallery im Serletta-Parkhaus. Er kuratierte die Ausstellung und inszenierte so in seinem erfolgreichem innovativen Bauwerk die Konzepte der ebenfalls für ihre Zeit futuristisch denkenden Studenten.

Öffentliche Plätze «bandagieren»

Ziel der Diplomstudenten war es, Orte des öffentlichen Raums in St. Moritz zu finden, die nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen und innovative Antworten dafür zu finden. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte sich nämlich St. Moritz, zuvor fortschrittliches und kosmopolitisches Zentrum mit einer modernen Infrastruktur und den noblen Grandhotels, zunehmend vom Prozess der «Urbanalisierung» befallen lassen. So wird das Risiko bezeichnet, die Hauptressource eines Ortes, – die Schönheit der Landschaft –, durch Verbauung zu verspielen. Spätestens das kürzlich verabschiedete Zweitwoh‧nungsgesetz lieferte den Leitern der Accademia di architettura den Denkanstoss: Wie könnte man den «verwundeten» öffentlichen städtischen Raum aufwerten und gar innovativ entwickeln?

130 Diplomanden wurden in 14 Studios namhafter Architekten wie Diébédo Francis Kéré, der für seine «nachhaltige Architektur» berühmt ist, oder Mario Botta, wichtigster Vertreter der «Tessiner Schule» der 1970er-Jahre, aufgeteilt. Ein Hauch weltberühmte Kreativität beflügelte somit den Denkantrieb der Studenten und lieferte spannende Resultate. «Wie wäre es mit einer „Tramoritz“ ?» dachte Enrica Pastore. Sie erweckte die erste Trambahn der Schweiz, die Anfang des letzten Jahrhunderts St. Moritz Bad mit St. Moritz Dorf verband, zum Leben und verlängerte sie bis nach Maloja, um die Zugnetzlücke zu schliessen.

Pastore möchte somit dem Feriengast eine bequeme Möglichkeit geben, die Sehenswürdigkeiten entlang der Engadiner Seenplatte sitzend zu erleben. Carlotta Amistani Guarda schlägt eine «Caviar-Plantage» in Champfèr vor, und David Contran, betreut vom Atelier Grafton, entwickelte das Projekt «Opera Festival». Sein Konzept wirkt als das wohl futuristischste, fast schon optisch ausserirdisch: Ein runder Krater mit konzentrisch abgestuften, tiefer sinkenden Sitzreihen soll die Möglichkeit geben, über ein Theater hinaus Treffpunkt eines Dorfes zu werden.

Optisch an die Skizzen des Künstlerduos Christo und Jean-Claude erinnernd, zeigen die ausgestellten Plakate in der Design Gallery fotorealistisch Visionen nebst gezeichneten Skizzen und Plänen. Daher sind sie nicht nur in der simplen Betrachtung ihrer Ästhetik wegen spannend, sondern sie animieren, sich Gedanken zu machen über die Entwicklungsmöglichkeiten des urbanen Raumes, wie es die erarbeiteten Visionen der Studenten vorschlagen.